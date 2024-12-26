Онколог-маммолог Шорина посоветовала снимать бюстгальтер перед сном

Большинство женщин неправильно подбирают бюстгальтер, что может привести к отекам, боли в груди и спине. На что обратить внимание при подборе этого предмета гардероба, рассказала онколог-маммолог Марина Шорина в интервью Общественной Службе Новостей .

По мнению специалиста, современные бюстгальтеры не могут существенно повлиять на форму груди, но подбирать их нужно тщательно.

«Молочная железа — это орган. И даже если ее затянуть в какой-то очень неправильно подобранный бюстгальтер, вряд ли это сможет испортить ее форму и структуру», — пояснила онколог.

Лучше покупать белье в специализированных магазинах, особенно если речь идет о больших размерах. У разных моделей могут быть разные параметры и текстура. Вне зависимости от того, насколько вам комфортно в белье, на ночь его лучше снимать, резюмировала Шорина.