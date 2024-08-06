Онищенко заявил, что доля потребления водки среди россиян по-прежнему остается высокой

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ИА НСН заявил, что доля потребления водки среди россиян по-прежнему остается достаточно высокой.

По его словам, больше всего алкоголь употребляют граждане в возрасте 35-39 лет.

«А 18-24 года — 7%. После 39 уже идет понижение, в группе 75-79 лет всего 2% потребляют этот алкоголь», — сказал он.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, 44% употребляющих алкоголь россиян выпивают около шести рюмок крепких напитков за один вечер.