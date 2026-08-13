Онищенко призвал оснастить школы ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания воздуха
Для минимизации риска заражения школьников во время занятий необходимо оснастить учебные заведения ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания воздуха. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Эксперт подчеркнул, что управляющим советам школ следует поднять вопрос об обязательном наличии таких приборов в каждом классе. Он уточнил, что отечественная промышленность уже наладила производство закрытых облучателей, которые безопасны для использования в присутствии людей.
По мнению академика, если такие лампы будут установлены повсеместно, это позволит минимизировать риски инфицирования детей, находящихся длительное время в школьном режиме.