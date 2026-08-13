Онищенко посоветовал внедрить в школах систему «утреннего фильтра» с началом учебного года

С началом учебного года в российских школах стоило бы внедрить систему «утреннего фильтра» для предотвращения распространения респираторных инфекций. Об этом заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН .

Врач подчеркнул, что после летних каникул, когда дети отдыхали и ездили по стране, начинается период активного обмена вирусными штаммами при сборе учеников в одном месте. По его мнению, идеальным решением стало бы внедрение технических средств на входе в учебные заведения: специальные приборы позволили бы дистанционно измерять температуру тела входящих детей. При выявлении повышенной температуры или признаков респираторного заболевания медики могли бы сразу отводить таких учеников для отдельного осмотра.

Академик отметил, что для реализации этой меры необходимо вернуть медицинских работников во все школы. Он указал, что такие требования существуют нормативном уровне, однако в ряде регионов медработников убрали из школ из-за нехватки специалистов, что является не совсем оправданным шагом. Это особенно критично в периоды прогнозируемого подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями.