Онищенко не поддержал введение дополнительных выходных дней

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru выразил мнение о возможных последствиях введения дополнительных выходных дней, включая превращение Страстной пятницы в официальный праздничный день.

Он подчеркнул, что депутаты часто выступают с предложениями, не учитывая мнения религиозных организаций и общественности.

Онищенко отметил, что Конституция Российской Федерации признает несколько государственных религий, и решение о введении дополнительных выходных должно учитывать интересы всех конфессий. Он поддержал идею проведения общественных обсуждений и консультаций с представителями Русской православной церкви и других религиозных организаций.

Только после тщательного анализа и обсуждения можно принимать решения, которые будут способствовать укреплению здоровья и благополучия граждан, а также развитию экономики и социальной сферы.