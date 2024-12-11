«Они неполноценные». Россиянам рассказали, как распознать подставных продавцов ж/д билетов

Чтобы распознать фейковый аккаунт по продаже железнодорожных билетов, следует внимательно изучить его предложения — обычно фиктивные поездки продают по подозрительно низким ценам. Об этом заявил руководитель комитета по правовым вопросам Российского Союза Туриндустрии Георгий Мохов в стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко.

Он отметил, что обычным людям сложно бороться с опытными жуликами. Мошенники обманывают пользователей не только с билетами, но и другими товарами. Например, часто встречаются ложные предложения по продаже бытовой техники. Обычно аферисты создают фейковые интернет-площадки, визуально похожие на известные онлайн-сервисы.

«Нужно смотреть внимательно, во-первых, на глубину проработки этих ресурсов. [Фейковый] иногда состоит из одной-двух страниц. Его делают на несколько дней, поэтому он неполноценный», — объяснил эксперт.

Поддельные ресурсы отличаются от настоящих ошибками, которые не бросаются в глаза. Например, точками или тире в адресе сайта. Также ложные страницы часто содержат несуществующие данные — неверные улицы в городе или «кривые» номера телефонов.

«Надо внимательно смотреть, как выглядит ресурс. Никогда не бросаться на предложения с самой низкой ценой. Люди реагируют эмоционально на [такие] предложения <… > моментально оплачивают даже не понимая, что они платят на карту физического лица или вообще за рубеж», — сказал Мохов.

Он призвал граждан быть осмотрительнее и включать свой жизненный опыт.