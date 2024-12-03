OneTwoTrip: около 50% россиян запланировали путешествие после новогоднего торжества

Большинство россиян (79,6%) собираются встретить Новый год в кругу семьи. Компанию друзей для этих целей выбрали всего 7,9%. Об этом говорят результаты опроса сервиса OneTwoTrip, сообщил Life .

По информации аналитиков, около 50% жителей страны запланировали путешествие сразу после праздника. Почти 60% из них предпочли российские направления. В списке самых популярных оказались Сочи (10,3%), Москва (8,5%) и Санкт-Петербург (6,6%).

Треть респондентов признались, что намереваются отправиться за границу. Так, 7,4% опрошенных рассчитывают улететь в Таиланд, 4,4% — в Турцию, 3,3% — во Вьетнам. Еще 12,3% пока не определились с пунктом назначения.