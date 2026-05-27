«OneTwoTrip для бизнеса»: 62% россиян признались, что любят ездить в командировки

Результаты совместного исследования сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» и платформы онлайн-рекрутмента hh.ru показали, что большинство россиян положительно относятся к командировкам. С результатами опроса ознакомились «Известия» .

Согласно опросу, 62% россиян заявили, что любят ездить в рабочие поездки, в то время как только 13% не испытывают к ним симпатии. Мужчины чаще готовы к интенсивным поездкам: более 10 выездов ежегодно считают удобными 21% мужчин против 16% женщин.

Самыми большими любителями деловых поездок оказались жители Москвы, Красноярска и Екатеринбурга. Среди профессиональных сфер наибольший интерес к командировкам проявили специалисты из маркетинга, рекламы и PR, юриспруденции, а также ритейла и торговли.

Главными причинами популярности рабочих поездок россияне назвали смену обстановки, возможность отвлечься от рутины, профессиональное развитие и карьерный рост, а также шанс увидеть новые места за счет работодателя. Почти треть участников исследования отметили важность личного общения с коллегами и партнерами.