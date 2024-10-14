Омбудсмен Волынец заявила, что нужно сделать исключение для родных братьев и сестер при ужесточении процедуры опекунства

Она рассказала, что поддерживает эту инициативу ужесточения процедуры опекунства. Потому что в своей роли защитника прав детей она часто видела разные случаи. В частности, когда недобросовестные опекуны злоупотребляли возможностью забирать детей, используя это в своих интересах, в том числе для получения различных выплат.

Есть случаи, когда было использование детского труда, особенно в сельских семьях. Волынец добавила, что сделала бы исключение для случаев, касающихся родных братьев и сестер, поскольку в многодетных семьях порой остаются без попечения именно они. Разлучение таких детей, даже если их десять, абсолютно недопустимо, добавила она.