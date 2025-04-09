Омбудсмен Волынец: предложение заменить слово «брак» не решит проблему

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в интервью RT высказалась о предложении заменить слово «брак».

По ее мнению, такая замена не решит проблему.

«Если бы у наших сограждан было неприятие этого термина, они бы его не использовали. Поэтому мне кажется, что здесь совершенно не решит проблему замена этого слова», — пояснила она свою позицию.

Волынец подчеркнула необходимость изменения парадигмы мышления молодого поколения, которое не стремится к созданию семьи и рождению детей. Она считает, что семья должна стать высшей ценностью в жизни.

По словам детского омбудсмена, необходимы государственная поддержка, регулирование информационной политики и финансирование программ и фильмов с образом многодетной семьи. Волынец отметила важность духовного аспекта над материальным, несмотря на все сложности.