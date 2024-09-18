Омбудсмен Волынец: предложение выдавать квартиру за рождение ребенка звучит позитивно

Общественный деятель Андрей Ковалев выступил с предложением выдавать квартиру и автомобиль за рождение ребенка. Инициативу прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, данная идея звучит позитивно, однако косвенные меры поддержки работают эффективнее.

«Речь идет о предоставлении государством всего необходимого для обучения, содержания и воспитания ребенка», — пояснила омбудсмен.

Она также сообщила, что государственный бюджет вряд ли потянет обеспечение молодых семей недвижимостью. На взгляд Волынец, вопрос можно рассмотреть, если привлечь к нему бизнесменов, добавила газета «Петербургский дневник».