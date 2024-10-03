Омбудсмен Волынец поддержала введение ответственности для родителей детей-квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов. В беседе с ИА НСН свое мнение по этому поводу высказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По ее словам, лишение родительских прав, речь о котором идет в инициативе, — избыточная мера. Однако омбудсмен поддержала введение административной ответственности.

«У нас даже не нужно увеличивать количество статей, есть статья 5.35 о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, которая подразумевает штраф», — добавила Волынец.

Эксперт также отметила, что многие взрослые не понимают опасности данного направления, которое на самом деле связано с ЛГБТ*

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России