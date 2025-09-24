Омбудсмен Волынец назвала детскую благотворительность инструментом воспитания милосердия
Благотворительность для детей — это эффективный механизм воспитания гуманности, милосердия и солидарности среди молодого поколения. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире телеканала «Крым 24».
По ее словам, соответствующие инициативы помогают формировать высокие нравственные ценности, чувство принадлежности к единой нации и понимание важности взаимопомощи.
«Мы понимаем, что мы — один единый народ, как один организм, где нет посторонних людей», — отметила омбудсмен.
Волынец убеждена, что участие в благотворительных мероприятиях способствует развитию важнейших личностных качеств и воспитанию поколений, готовых помогать другим и заботиться о нуждах окружающих.