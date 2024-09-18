Омбудсмен Волынец назвала более действенными косвенные меры поддержки рождаемости

В России предложили выдавать квартиры и автомобили за рождение ребенка, а также выплачивать молодым семьям по 50 тысяч рублей ежемесячно. Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец отметила, что идея выглядит многообещающе, и ее реализация может вызвать положительный отклик у многих людей, передала «Вечерняя Москва».

Тем не менее, омбудсмен добавила, что практика показывает, что косвенные меры поддержки семей зачастую оказывают более значительное влияние на повышение рождаемости, чем прямые денежные выплаты.

«Речь идет о предоставлении государством всего необходимого для обучения, содержания и воспитания ребенка», — отметила Волынец.

Что же касается обеспечения каждой семьи с ребенком недвижимостью, то государству может просто не потянуть такую финансовую нагрузку.