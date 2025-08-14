Омбудсмен Волынец напомнила об отсутствии правовых механизмов по принуждению к браку

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала предложение бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной обязать мужчин жениться после третьей интимной близости. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам омбудсмена, государство не имеет юридических инструментов для принуждения мужчин к браку, а такие поступки рассматриваются лишь в рамках уголовного законодательства в случаях насилия над женщиной.
«Обязать мужчин жениться сегодня никто не сможет, таких правовых механизмов нет», — напомнила эксперт.
Волынец обратила внимание на важность семейного воспитания и роль матерей в формировании правильных ценностей у девочек-подростков. Именно семья способнаправильно подготовить ребенка к взрослой жизни и ответственному выбору партнера.
