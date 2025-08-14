Омбудсмен Волынец напомнила об отсутствии правовых механизмов по принуждению к браку

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала предложение бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной обязать мужчин жениться после третьей интимной близости. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам омбудсмена, государство не имеет юридических инструментов для принуждения мужчин к браку, а такие поступки рассматриваются лишь в рамках уголовного законодательства в случаях насилия над женщиной.

«Обязать мужчин жениться сегодня никто не сможет, таких правовых механизмов нет», — напомнила эксперт.

Волынец обратила внимание на важность семейного воспитания и роль матерей в формировании правильных ценностей у девочек-подростков. Именно семья способна правильно подготовить ребенка к взрослой жизни и ответственному выбору партнера.