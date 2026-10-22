Омбудсмен Володарский счел интеграцию падела в школы слишком дорогой

Возможное включение падела в школьную программу потребует больших расходов и создания масштабной инфраструктуры. Об этом ИА НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Ранее гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин сообщил, что Минпросвещения может добавить этот вид спорта в уроки физкультуры.

Володарский отметил пользу дисциплины для реакции и вестибулярного аппарата, но указал на нехватку материальной базы. При средней численности класса в 25-30 человек и вместимости корта до четырех игроков учреждению понадобится минимум семь залов. Кроме того, эксперт предположил, что интерес к паделу может угаснуть через пять-семь лет.

По его словам, школам целесообразнее делать упор на классические направления: гимнастику, лыжи, бассейн и упражнения на выносливость.