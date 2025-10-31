Омбудсмен в сфере образования Володарский поддержал идею организации школьного питания в форме «шведского стола»

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский сообщил ИА НСН , что введение «шведских столов» в школьных столовых окажет положительное влияние на организацию питания и позволит школам сократить расходы.

«У каждого ребенка будет возможность самому выбирать, сколько и чего класть. Школа на этом очень хорошо экономит с точки зрения отходов и потребления продуктов», — подчеркнул специалист.

По инициативе Государственной думы Роспотребнадзор может ввести шведский стол в школьных столовых. Депутат Ирина Филатова отметила, что от граждан поступает много жалоб на вкусовые качества и привлекательность питания в образовательных и медицинских учреждениях. Амет Володарский подтвердил, что новая мера сделает меню более аппетитным и привлекательным для школьников.