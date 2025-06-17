Омбудсмен Москалькова подключилась к делу редактора Ura.ru Аллаярова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова присоединилась к делу главного редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, предприняв меры для защиты его прав.

Омбудсмен заявила, что направила запрос в прокуратуру Свердловской области с требованием провести проверку по обстоятельствам дела, возбужденного против журналиста, а также инициировать комплексное рассмотрение хода расследования.

«В данном случае я считаю необходимым это сделать», — заявила Москалькова.

Денис Аллайаров был задержан 5 июня по подозрению в передаче взятки своему дяде, начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову, якобы за получение конфиденциальных сводок МВД о совершаемых преступлениях.