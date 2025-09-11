Омбудсмен Мишонова предложила запретить детям соцсети для защиты от мошенников

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с ИА НСН высказала идею о том, что для защиты детей от мошенников важнее ввести полный запрет на использование социальных сетей для несовершеннолетних, а не создавать мультфильмы о дипфейках.

Специалист отметила, что во многих странах существуют законы, которые разрешают детям регистрироваться в социальных сетях только по достижении 14 или даже 16 лет.

«Дети должны быть достаточно взрослыми для того, чтобы пользоваться соцсетями. Эти платформы представляют собой очень токсичную и опасную среду, и из-за своего возраста дети не способны предвидеть возможные риски. Жертвами мошенников становятся не только дети, но и взрослые», — привел слова Мишоновой «Ридус».

Эксперт также отметила, что важно научиться использовать интернет с умом, обеспечивая максимальную защиту пользователей всех возрастов.