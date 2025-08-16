Омбудсмен Львова-Белова рекомендовала профилактические беседы для защиты детей от вербовщиков в Сети

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула необходимость регулярного обсуждения с детьми рисков, связанных с интернет-пространством, и мониторинга их круга общения для предотвращения вовлечения несовершеннолетних в криминальную среду. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По мнению омбудсмена, внимательное отношение родителей к поведению детей и регулярные профилактические беседы помогут защитить подростков от опасных предложений в Сети.

Эксперт обратила внимание на методы преступников, использующих социальные сети для привлечения молодежи. Вербовщики устанавливают контакт с детьми, предлагают быстрые заработки, представляют преступные действия в виде игры и постепенно увеличивают сложность заданий, начиная с простых поручений вроде фотосъемки объектов или распространения объявлений и заканчивая более серьезными правонарушениями, добавил «Взгляд».