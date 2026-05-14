Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова дала комментарий для колонки «Гражданское общество: абстракция или живые люди?». Об этом сообщил RT .

Омбудсмен отметила, что специальная военная операция на Украине позволила многое прояснить в российском обществе.

«Известные „защитники прав“ быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», — подчеркнула Лантратова.

По ее словам, настоящее гражданское общество строится на солидарности и взаимопомощи, а не на политических интересах, профессиональной критике и оппозиционности государству.