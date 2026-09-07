Омбудсмен Лантратова указала на опасность утечки персональных данных

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала Life.ru о рисках, связанных с утечкой персональных данных. По ее словам, в отличие от пароля или банковской карты, биометрию, историю болезни, домашний адрес и паспортные данные часто невозможно «забрать обратно» после утечки.

В настоящее время за крупную утечку данных компания может быть оштрафована на сумму до 15 миллионов рублей, а за утечку биометрических данных — до 20 миллионов. За повторные нарушения предусмотрен оборотный штраф вплоть до 500 миллионов рублей. Однако вопрос защиты прав человека после публикации его данных остается актуальным.