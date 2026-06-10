Омбудсмен Ярославская указала на проблемы с безопасностью на платформе Roblox

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью сайту телеканала «Звезда» подчеркнула, что платформу Roblox нельзя рассматривать как обычную компьютерную игру. Это сложное явление, сочетающее функции игры и социальной сети.

Эксперт отметила, что в Roblox дети не только играют, но и общаются, создают контент, взаимодействуют с другими пользователями. Она обратила внимание на то, что структура платформы устроена как «матрешка»: внутри постоянно появляются новые плейсы, игры, сообщества, созданные тысячами разработчиков.

Одним из ключевых моментов является способность платформы обеспечивать безопасность в такой динамичной среде. Ярославская выразила сомнения относительно возможности родителей контролировать деятельность детей в Roblox, что ставит под вопрос безопасность несовершеннолетних пользователей.

По мнению омбудсмена, разблокировка платформы возможна только при условии полного соблюдения законодательства России, включая формальные правила и реальную практику. За прозрачность, модерацию контента, защиту персональных данных и безопасность пользователей должна отвечать администрация сервиса. Оценку всему содержимому платформы должны давать эксперты в области безопасности, подчеркнула Ярославская.