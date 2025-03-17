Омбудсмен Ярославская: у людей, которым «мешают» дети в общественных местах, нет в жизни любви

Люди, которые недовольны нахождением детей в общественных местах, могут в будущем перенести свое раздражение на стариков и других людей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Понимаете, у людей нет любви. А если нет любви в жизни, то оно ничего не радует. И все раздражает», — сказала специалист.

Она также подчеркнула важность воспитания у детей норм поведения, отметив, что родители должны учить их понимать границы допустимого. Ярославская также выразила сожаление по поводу отсутствия любви у тех, кого раздражают дети, утверждая, что это раздражение может распространяться на других людей и животных.