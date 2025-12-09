Омбудсмен Ярославская отметила проблему продажи энергетиков детям на маркетплейсах

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила о случаях незаконной продажи энергетиков несовершеннолетним на маркетплейсах. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Хотя продажа таких напитков в традиционных магазинах ограничена, пояснила омбудсмен, дети могут легко заказать их через интернет, если продукт классифицирован как биологически активные добавки.

«И дети эти конфетки покупают», — отметила эксперт.

Ярославская напомнила, что употребление энергетиков провоцирует сбои сердечного ритма, которые не проходят бесследно.