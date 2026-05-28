Омбудсмен Ярославская напомнила о риске удаления с ЕГЭ за забытый в кармане телефон

В эфире радиостанции «Говорит Москва» уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала о возможных последствиях за пронос телефона на ЕГЭ.

Она отметила, что школьники, приходя на экзамен, часто сильно волнуются и могут оставить в кармане мобильное устройство.

«Уважаемые родители, сто раз проверьте своих детей и не давайте им телефон на экзамен», — подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, подобное нарушение грозит удалением с ЕГЭ. Не поможет даже добровольная передача гаджета организаторам до начала экзамена.