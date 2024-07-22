Омбудсмен Ярославская: детоцентризм был специально занесен в РФ с Запада

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская заявила о пагубном влиянии детоцентризма. Данный стиль воспитания делает ребенка главным в семье, а это неправильно, отметила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, соответствующее явление было специально занесено в культуру РФ с Запада. Оно разрушает устои семьи, подчеркнула омбудсмен.

«Когда ребенок возводится на пьедестал и все вокруг него, вот и вырастает поколение», — высказалась Ярославская.

На ее взгляд, подрастающее поколение может стать достойным только при уважении к старшим.

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте