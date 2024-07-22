Омбудсмен Ярославская: детоцентризм был специально занесен в РФ с Запада

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская заявила о пагубном влиянии детоцентризма. Данный стиль воспитания делает ребенка главным в семье, а это неправильно, отметила эксперт в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, соответствующее явление было специально занесено в культуру РФ с Запада. Оно разрушает устои семьи, подчеркнула омбудсмен.

«Когда ребенок возводится на пьедестал и все вокруг него, вот и вырастает поколение», — высказалась Ярославская.

На ее взгляд, подрастающее поколение может стать достойным только при уважении к старшим.