Омбудсмен Агапитова: в Петербурге может появиться центр пробации бывших заключенных

Уполномоченный по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова обсудила актуальные социальные проблемы в интервью с газетой « Петербургский дневник ».

Одним из ключевых вопросов она назвала систему пробации, то есть мер, направленных на поддержку лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Главная цель заключается в помощи адаптироваться к жизни в обществе и предотвратить повторное совершение преступлений, пояснила эксперт.

«У нас уже есть несколько успешных случаев, когда человек, отбыв срок и искупив свою вину, остается там же работать, где и трудился, отбывая наказание», — заявила Агапитова.

По ее словам, для успешной интеграции необходима поддержка в трудоустройстве, обеспечении жильем и восстановлении документов. В настоящее время в городе рассматривается идея создания центра пробации, где люди могли бы проживать около полугода, получая необходимую поддержку, сообщила омбудсмен.