Олимпийская чемпионка Лебедева высказалась о претензиях Иваны Шпанович на камеры во время выступлений
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева поделилась своими мыслями по поводу реакции сербской прыгуньи в длину Иваны Шпанович, которая принимала участие в разработке гида против сексуализации женщин в трансляциях. Об этом написал RT.
Лебедева выразила недоумение по поводу претензий Шпанович. Она рассказала, что во время своих выступлений была полностью сосредоточена на себе и не обращала внимания на камеры. Наоборот, они мобилизовывали ее и даже приносили удовольствие.
«Когда сосредоточен на турнире, на подобном не зацикливаешься», — отметила она.
По мнению Лебедевой, легкоатлет высокого уровня должен быть готов ко всему и не теряться от присутствия операторов.
«Если ему мешает все, то грош ему цена», — заявила олимпийская чемпионка.
Она добавила, что даже если выступление идет не так, как планировалось, атлет не должен искать причину неудачи во внешних факторах.