Олимпийская чемпионка Лебедева высказалась о претензиях Иваны Шпанович на камеры во время выступлений

Фото: Открытая трибуна в Мособлдуме по вопросам стандартов развития ИЖС в Подмосковье / Медиасток.рф

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева поделилась своими мыслями по поводу реакции сербской прыгуньи в длину Иваны Шпанович, которая принимала участие в разработке гида против сексуализации женщин в трансляциях. Об этом написал RT .

Лебедева выразила недоумение по поводу претензий Шпанович. Она рассказала, что во время своих выступлений была полностью сосредоточена на себе и не обращала внимания на камеры. Наоборот, они мобилизовывали ее и даже приносили удовольствие.

«Когда сосредоточен на турнире, на подобном не зацикливаешься», — отметила она.

По мнению Лебедевой, легкоатлет высокого уровня должен быть готов ко всему и не теряться от присутствия операторов.

«Если ему мешает все, то грош ему цена», — заявила олимпийская чемпионка.

Она добавила, что даже если выступление идет не так, как планировалось, атлет не должен искать причину неудачи во внешних факторах.