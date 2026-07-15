Олимпийская чемпионка Лебедева высказалась о гиде против сексуализации женщин в спортивных трансляциях

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала выпуск гида против сексуализации женщин в спортивных трансляциях, который разработали Европейская легкоатлетическая ассоциация и Европейский вещательный союз. Об этом написал RT .

Лебедева подчеркнула, что каждый спортсмен вправе решать самостоятельно, как ему одеваться, однако есть общие правила телевизионного этикета. Она считает, что если операторы видят что-то неуместное, то не должны это показывать. В качестве примера Татьяна привела случай, когда американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах, но этот момент не попал в трансляцию.

По мнению Лебедевой, не стоит снимать спортсменок, когда они, уставшие после забегов или прыжков, наклоняются. Некоторые планы могут быть слишком откровенными и не стоит их использовать.