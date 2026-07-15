Олимпийская чемпионка Лебедева высказалась о гиде против сексуализации женщин в спортивных трансляциях
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала выпуск гида против сексуализации женщин в спортивных трансляциях, который разработали Европейская легкоатлетическая ассоциация и Европейский вещательный союз. Об этом написал RT.
Лебедева подчеркнула, что каждый спортсмен вправе решать самостоятельно, как ему одеваться, однако есть общие правила телевизионного этикета. Она считает, что если операторы видят что-то неуместное, то не должны это показывать. В качестве примера Татьяна привела случай, когда американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах, но этот момент не попал в трансляцию.
По мнению Лебедевой, не стоит снимать спортсменок, когда они, уставшие после забегов или прыжков, наклоняются. Некоторые планы могут быть слишком откровенными и не стоит их использовать.