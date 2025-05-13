Российского олигарха Романа Абрамовича заметили в Кремле. Видео появилось в Telegram-канале «Вы слушали Маяк» .

На кадрах предприниматель общался с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, здоровался с министром и другими чиновниками. В Telegram-канале не указали, по какой причине Абрамович приехал в Кремль, предприниматель комментарий не давал.

Ранее Абрамовича видели в одной из московских больниц.

В прошлом году Роман Абрамович, потерявший ФК «Челси» из-за санкций, выразил желание купить испанский футбольный клуб «Валенсия». На тот момент клуб находился на восьмой строчке в чемпионате Испании.

В сентябре 2023 года подпавших под санкции Евросоюза российских бизнесменов перестали называть олигархами. Их обозначили термином «ведущий бизнесмен».