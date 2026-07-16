Ольга Бузова, «Город 312» и четыре секретных гостя выступят на VK Fest в Москве

Главный музыкальный фестиваль России — VK Fest — пройдет на территории ВДНХ в Москве 18 и 19 июля. На сцену поднимутся сотни артистов, инфлюенсеров, известных блогеров и экспертов. Кроме того, в рамках фестиваля начнут работу сразу несколько площадок, где каждый посетитель найдет себе занятие по душе. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «ВКонтакте» .

В «VK Лектории» пройдут открытые дискуссии и встречи с известными артистами, спортсменами и экспертами. Также с гостями фестиваля встретятся известные блогеры, которые пообщаются с поклонниками и проведут автограф-сессии.

Для детей и подростков подготовили горку, кинетическую песочницу, турнир на волчках, батутный комплекс, различные мастер-классы — начиная от расписывания колб и заканчивая видеомонтажом и участием в съемках эффектного контента.

Для любителей активного отдыха на фестивале откроется большая спортивная зона, где, кроме практики, можно встретиться с чемпионами России и Олимпийских игр.

Голодными гости VK Fest не останутся. На территории мероприятия развернется огромный фудкорт с широким выбором.

Участниками музыкальной программы первого дня станут Zivert, Boulevard Depo, «Навздохе», Сестренка, Rozalia, ТРАВМА, Дора, Markul, Татьяна Куртукова и другие артисты.

Во второй день на сцену поднимутся t. A.T.u., GONE.Fludd, ICEGERGERT, Zventa Sventanа, Хмыров, MONA, Асия, Cheese People, Словетский, «Тима ищет свет», группа PIZZA, Nomad Punk и многие другие.

Также на Синей сцене выступят три секретных гостя, чьи имена не разглашают.

Для любителей электронной музыки заработает площадка «Радио Рекорд», где известные диджеи отыграют свои сеты. Имя одного из хедлайнеров пока не раскрыли.

Во второй день фестиваля пройдет шоу «VK Мегамикс» с артистами разных поколений. Легенды российской эстрады исполнят свои главные хиты вместе с современными звездами. На шоу выступит один из секретных гостей фестиваля.