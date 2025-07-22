Олень сбежал из контактного зоопарка в Уфе

Из контактного зоопарка «Миллениум» в Уфе сбежал северный олень. Хозяйка зоопарка — местная бизнес-леди и экс-модель Евгения Машко, сообщил «Инфо24».
Причина побега — незакрытый вольер. Предположительно, у владелицы заведения нет лицензии и документов на содержание животных.
Посетители неоднократно жаловались на состояние зверей. Одна гостья отметила, что видела кролика с вывихнутой лапой, а животные выглядели напуганными и боялись людей. Другая женщина рассказала, что заметила у самоеда раны на задней части туловища, пес скулил и лаял. По данным представителей зоопарка, собаку спасли из приюта и она проходит дорогостоящее лечение.
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