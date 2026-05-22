Окупаемость аренды однокомнатной квартиры в Москве увеличилась до 25 лет

Согласно последним данным «РБК-Недвижимость» , которые опираются на статистику «Авито Недвижимость», срок окупаемости однокомнатной квартиры, приобретенной в Москве для сдачи в аренду, увеличился до 24,7 года. Это на 4,2 года больше по сравнению с показателями прошлого года.

В начале мая 2025 года средний срок окупаемости такой квартиры составлял 20,4 года. Нынешний уровень в 24,7 года — самый высокий среди всех городов-миллионников.

Рост среднего срока окупаемости связан с тем, что цены на жилье увеличиваются быстрее, чем стоимость аренды. Например, если в апреле прошлого года арендовать однокомнатную квартиру в Москве можно было в среднем за 59,2 тыс. рублей, а купить — за 14,5 млн рублей, то в мае этого года аренда такой же квартиры обходится в среднем в 60,5 тыс. рублей (+2,2%), а покупка — в 17,9 млн рублей (+23,4%).

По оценке «РБК-Недвижимости», доходность от сдачи в аренду однокомнатной квартиры в Москве за год снизилась на 0,8 п. п. Если в мае прошлого года рантье могли рассчитывать на доходность в 4,9%, то в мае этого года — только на 4,1%. Эти показатели являются самыми низкими среди городов-миллионников из-за высокой стоимости недвижимости в столице.