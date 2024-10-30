Около миллиарда рублей направят на проекты раннего технологического развития для детей в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время представления бюджета парламенту на 2025–2027 годы сообщил, что уже в следующем году в городе запустят две новые программы для детей. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Программы направлены на то, чтобы с раннего возраста начать мотивировать детей на получение технических и естественно-научных знаний. В городе начнут создавать математические кружки — филиалы математического центра при Президентском лицее № 239. Детские сады и начальные школы оснастят специальными лабораториями.

На все это власти готовы выделить из бюджета до одного миллиарда рублей. Еще полмиллиарда рублей направят на открытие в городе на Неве девять детских технопарков и 18 центров цифрового развития.