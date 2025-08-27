Около 90% опрошенных россиян признались, что испытывают стресс после трудового дня

По данным исследования социальной сети «Одноклассники» и сервиса Работа.ру, почти 90% опрошенных испытывают стресс после трудового дня. Ежедневно с этим сталкиваются 34% респондентов, несколько раз в неделю — 21%, а пару раз в месяц — 9%, написал «ФедералПресс» .

При этом 32% признались, что устают во время интенсивной рабочей нагрузки, и только 4% испытывают стресс крайне редко.

Для снятия напряжения россияне используют различные способы. Почти половина опрошенных предпочитают смотреть контент в интернете, 37% занимаются любимым хобби, а 30% проводят время с семьей. Еще 15% встречаются с друзьями или отправляются в небольшие путешествия.

Среди хобби, которые помогают расслабиться, лидирует спорт — его выбирают более 40% опрошенных. Также россияне увлекаются рукоделием, музыкой, вокалом, танцами, кулинарией, рисованием и садоводством.