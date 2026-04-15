Около 80 тысяч медиков привлекли в села программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

С 2012 года в сельскую местность и малые города России переехали 80 тысяч врачей и фельдшеров благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За это время участники получили 80 миллиардов рублей в качестве подъемных средств. Об этом написал сайт tagilcity.ru .

В 2025 году массовое привлечение медицинских кадров продолжилось. Например, в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области — 403 специалиста, а в Крыму — 70 врачей и 20 работников среднего звена. В Ивановской области с 2017 года число выпускников медуниверситета, оставшихся работать в регионе, выросло в пять раз — с 40 до 200.

Размер выплат зависит от места работы:

— Один миллион рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров при трудоустройстве в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек.

— Для Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктики и новых регионов — два миллиона врачам и один миллион среднему персоналу.

— В труднодоступных местностях — 1,5 миллиона и 750 тысяч соответственно.

— В регионах с суровым климатом, например, в Забайкалье, выплаты могут достигать три миллиона рублей.

Главное условие — отработать по контракту пять лет.