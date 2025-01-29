Около 70 медицинских учреждений отремонтируют в Крыму в этом году

Начальник Главного управления по выполнению национальных проектов аппарата Совета Министров Крыма Дарья Попова в беседе с «Радио Крым» рассказала о планах обновления инфраструктуры здравоохранения полуострова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Попова отметила, что в этом году запланировано проведение капитальных ремонтов в 70 медицинских учреждениях. В каждом регионе и муниципалитете откроются либо врачебные амбулатории, либо фельдшерско-акушерские пункты. Также планируется строительство больниц и поликлиник.
Помимо этого, в медицинские учреждения Крыма поступят около 250 единиц современного медицинского оборудования.
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