Около 7 млн рублей потребуется для восстановления бомбоубежищ в Нижнем Новгороде

Нижнему Новгороду необходимы дополнительные средства на приведение в порядок городских бомбоубежищ. Во время заседания постоянной комиссии городской думы по экологии депутат Марк Фельдман озвучил острую проблему состояния подземных укрытий, сообщил сайт pravda-nn.ru .

По его словам, из-за повышенной влажности подвалы поражены грибком и плесени, штукатурки разрушаются. Всего функционируют лишь 14 убежищ из необходимых 64.

По предварительным расчетам, ремонт каждого обойдется от 300 до 600 тысяч руб., общая сумма составит около шести–семи миллиона рублей. Городской бюджет должен ежегодно выделять порядка 2 миллиона рублей в течение ближайших трех лет. Вопрос передан на дальнейшее рассмотрение экологическим комитетом.