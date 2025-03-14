Около 65 млрд рублей выделят на развитие бывшей промзоны «Котляково»

Часть бывшей промышленной зоны «Котляково» на юге Москвы включили в программу комплексного развития территорий. Об этом проинформировал сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу Градостроительного комплекса столицы.

По данным ведомства, на строительство выделят 65 миллиардов рублей. В 2025 году начнут возводить недвижимость, общая площадь которой составит более 210 тысяч квадратных метров.

Большинство площадей будет отведено под жилые помещения для очередников из Москвы. Планируется, что квартиры получат около четырех тысяч человек.

Кроме того, рядом построят спорткомплекс с бассейном. А к двум улицам районного значения добавят еще две новые дороги местного значения.