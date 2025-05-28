Около 58% россиян признались, что испытали стресс и усталость во время ремонта

Почти все россияне (95%) когда-либо делали ремонт, и для трети из них это стало чем-то вроде медитации, в то время как большинство (58%) испытали стресс и усталость. Каждый десятый признался, что ему хотелось «выключить телефон и уехать в горы без связи». Таковы результаты исследования Авито Услуги предоставили «Газете.Ru».

Более половины россиян (53%) принимают решения о ремонте вместе с партнером. Женщины чуть чаще берут на себя ведущую роль: 21% против 16% у мужчин. При этом 40% молодых людей до 24 лет опираются на советы родителей, что говорит о сохранении их влияния на важные бытовые решения.

Главные источники ссор во время ремонта — финансовые вопросы (29%), выбор отделочных материалов (28%), сроки (21%) и дизайн (20%). Каждый шестой спорит с родственниками о том, делать все самостоятельно или нанимать специалистов.

Несмотря на это, 27% утверждают, что последний ремонт прошел без конфликтов. Среди россиян старшего возраста (65+) этот показатель выше — 39%.

В среднем ремонт в России длится 6,5 месяца. Однако 8% россиян живут в условиях «вечного ремонта» (более двух лет). Чаще всего это жители малых и средних городов. Быстрее всех справляются сибиряки: 43% из них завершают ремонт за месяц.