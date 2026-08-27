Около 48% родителей признались, что планируют завершить приготовления к школе в последнюю неделю августа

Более трети родителей испытывают трудности с объективной оценкой уровня знаний своих детей перед началом учебного года. К такому выводу пришли аналитики Группы «Ренессанс Страхование» и образовательной платформы «Учи.ру», пишут «Известия» .

Согласно опросу, подготовка к учебному году у многих семей продолжается до последних дней лета. Почти половина опрошенных (48%) планируют завершить основные приготовления в последние недели августа. Еще 33% заявили, что не готовят ребенка к школе специально, но постепенно покупают необходимые вещи. При этом 11% подготовили детей к началу учебы уже в начале лета, а 8% — еще весной.

Наибольшие опасения у родителей вызывает русский язык — этот предмет назвали сложным или проблемным 29% участников опроса. Также среди вызывающих беспокойство дисциплин оказались математика (25%) и иностранный язык (19%). Физика и химия набрали по 9% голосов.

Психолог, автор подкаста «Эндорфины» Сергей Ланг, предложил метод, который помогает побороть тревогу перед началом учебного года. Он порекомендовал объяснить ребенку, что школа — лишь часть жизни, и у него останется время на себя и друзей. Родителям также важно следить за собственной тревогой и не передавать ее детям.