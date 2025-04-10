Около 450 млн рублей выделили на развитие садоводства в Крыму в 2025 году

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник сообщил в эфире «Крым 24» , что в 2025 году на развитие садоводческой отрасли в Крыму выделено около 450 миллионов рублей.

Тютюник уточнил, что ежегодный бюджет на поддержку аграриев республики составляет около трех миллиардов рублей. В 2025 году на развитие садоводства выделено 450 миллионов рублей.

Он также подчеркнул, что крымским фермерам возмещают до 80% расходов на покупку саженцев, установку шпалерных конструкций и противоградовых сеток.