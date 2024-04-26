Около 40 миллионов «квадратов» аварийного жилья появится в России к 2030 году | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:33 Около 40 миллионов «квадратов» аварийного жилья появится в России к 2030 году Хуснуллин: к 2030 году в России будет 40 миллионов кв. метров аварийного жилья РИА «Новости»

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Порядка 40 миллионов квадратных метров аварийного жилья появится в России к 2030 году, на них потребуется четыре триллиона рублей. Об этом на выставке «Россия» на ВДНХ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«К 2030 году, по предварительным прогнозам Минстроя, в России появится до 40 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Если в деньги перевести, то это четыре триллиона рублей. У нас нет этих денег», — сказал он.

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Хуснуллин отметил, что в России порядка 2,6 миллиарда квадратных метров многоквартирного жилья, из которых в 400 миллионах необходимо проводить капитальный ремонт.

«Жильцы делают вид, что платят, а мы — что ремонтируем. Тенденцию эту нужно менять. Если не наладим систему ремонта, то количество аварийного жилья будет расти. Это прямая тенденция», — добавил вице-премьер.

Ранее стало известно, что более 1,7 тысячи заявлений подали жители Московской области на получение сертификатов для переселения из аварийных домов.