Около 3 тысяч нижегородцев бесплатно освоили профессию в рамках проекта «Демография»

Порядка 3 тысяч жителей Нижегородской области завершили или проходят обучение в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что местные жители смогли бесплатно освоить новые профессии. В выборе специальности им помогали эксперты центра, которые также оказывали консультационную и методическую поддержку.
Большая часть участников — люди с высшим образованием, желающие сменить сферу деятельности. Курсы также посещают мамы в декрете и пенсионеры.
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