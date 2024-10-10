Около 3 тысяч нижегородцев бесплатно освоили профессию в рамках проекта «Демография»

Порядка 3 тысяч жителей Нижегородской области завершили или проходят обучение в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что местные жители смогли бесплатно освоить новые профессии. В выборе специальности им помогали эксперты центра, которые также оказывали консультационную и методическую поддержку.

Большая часть участников — люди с высшим образованием, желающие сменить сферу деятельности. Курсы также посещают мамы в декрете и пенсионеры.