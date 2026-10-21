Около 200 детей с аутизмом получают помощь в Центре ментального здоровья ПИМУ

В Центре ментального здоровья Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) около 200 детей находятся на регулярном коррекционном сопровождении. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и маркетингу ПИМУ, пишет ИА «Время Н» .

С детьми работают по индивидуальным программам логопеды, дефектологи, нейропсихологи и специалисты по адаптивной физкультуре. За этот год около двух тысяч семей получили консультативно-диагностическую помощь.

В центре действуют несколько программ помощи детям с особенностями развития. Реабилитация в группах кратковременного пребывания «Добрый сад» включает пятичасовое пребывание ребенка в группе сверстников, занятия с логопедом-дефектологом, двигательным и музыкальным терапевтом, сенсорную интеграцию, творчество и игровую терапию. В саду функционируют две группы на 14 детей. Программа «Интенсив» реализуется с сентября 2020 года для детей от одного до 14 лет, проживающих в области; минимальный срок программы — две недели. Перед началом обучения проводится диагностика, специалисты составляют индивидуальную программу. С ребенком работают куратор по прикладному анализу поведения, АВА-терапевты, логопед и специалист по сенсомоторной коррекции (АФК). В программу входит и обучение родителей.

В Центр ментального здоровья ПИМУ обращаются не только жители Нижнего Новгорода и области, а также из других регионов ПФО, жители Московской, Владимирской, Архангельской областей, республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.