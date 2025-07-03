Около 200 человек приняли участие в финале молодежного военно-исторического форума в Петербурге

Финальный тур XV Всероссийского молодежного военно-исторического форума «Александровский стяг» стартовал в Санкт-Петербурге в среду, 2 июля. В нем приняли участие порядка 200 человек. Мероприятие продлится до 5 июля, сообщил сайт Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу Государственного мемориального музея Александра Суворова.

В 2025 году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и подвигам героев специальной военной операции. В конкурсную программу форума входит интеллектуальное троеборье. Участникам необходимо ответить на вопросы по истории Отечества, а также в игровой форме познакомиться с подвигами своих предков.