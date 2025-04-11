Около 15 тысяч петербуржцев посетили новый ЕИРЦ в Невском районе

В Невском районе уже два месяца работает «Единый информационно-расчетный центр» Санкт-Петербурга («ЕИРЦ СПб»). За это время его посетили 15 тысяч местных жителей, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Горожане обращаются в новый центр с вопросами оплаты, передачи показаний счетчиков, изменений в квитанциях и перерасчета. По словам сотрудников «ЕИРЦ СПб», клиенты хотят получить разъяснения по начислениям в едином платежном документе. Кроме того, их интересует прием приборов учета в эксплуатацию и изменения параметров лицевого счета.

Пилотный проект центра предлагает гражданам новый подход к взаимодействию с системой ЖКХ. Сюда можно прийти не только для оплаты, но и чтобы подать заявку или изменить данные в счете. Обслуживание не зависит от места жительства.

Пространство нового центра разделено: есть зона ожидания с удобными креслами, розетками и Wi-Fi, а также зона подготовки и подачи заявлений с рабочими местами. Здесь же можно найти образцы заявлений и многофункциональные терминалы, которые позволяют оплачивать услуги, передавать показания счетчиков и получать справочную информацию.