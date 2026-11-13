Около 123 тысяч детей отдохнули в Тульской области за 2026 год

Около 123 тысяч детей отдохнули в Тульской области за время оздоровительной кампании 2026 года. Итоги сезона подвел губернатор региона Дмитрий Миляев на совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщил сайт «ТСН24» .

Летом свыше 64 тысяч школьников приняли 445 лагерей области. Более пяти тысяч юных туляков отдохнули в других субъектах и Белоруссии за счет регионального бюджета. Кроме того, Тульская область приняла на отдых детей из Мариуполя, Курской и Брянской областей.

Субъект также вошел в федеральную программу модернизации лагерей на 2027–2028 годы. В лагерях «Юность» и имени Чекалина построят новые жилые модули, а в лагере имени Олега Кошевого капитально отремонтируют медицинский блок. На укрепление баз отдыха регион ежегодно направляет не менее 200 миллионов рублей.