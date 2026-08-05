Океанолог Таврический связал появление ядовитой рыбы-фугу у берегов Владивостока с изменениями климата

В Приморье зафиксировали появление большого количества рыбы-фугу, в том числе у берегов Владивостока. На прошлой неделе был отмечен массовый выброс этой смертельно ядовитой рыбы в устье реки Партизанской. Появление экзотических рыб в Приморье связано с изменениями климата, заявил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в разговоре с aif.ru .

Эксперт пояснил, что за последние 70 лет наблюдается повышение температуры воды в океане, а теплое течение продвигается ближе к северу на Дальнем Востоке.

«Если изменится один из параметров — температурный режим, плотность воды, — то это повлечет изменения и общей обстановки. Из-за изменения климата и параметров гидрологии там появилась рыба-фугу», — цитируют океанолога «Известия».